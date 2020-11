Conte fa i conti con la tosse a Otto e mezzo: la Gruber fa chiarezza

Se avete seguito ieri la puntata di Otto e Mezzo su La7 avrete visto e sentito i reiterati colpi di tosse del nostro Premier.

Ovviamente, dato il momento attuale, il primo pensiero in automatico è quello di considerare la tosse uno dei primi sintomi del Covid 19 ed ovviamente l’accaduto ha fatto preoccupare, ironizzare e soprattutto polemizzare.

L’accusa principale rivolta al presidente è stata quella di non aver indossato la mascherina nonostante la sua indisposizione…

Proprio la Gruber, conduttrice del programma, ha spiegato oggi durante l’intervista ad Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio 1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, la ragione della tosse in studio del Presidente del Consiglio: “Aveva le corde vocali irritate, affaticate, per cui ogni tanto tossiva, ma non è, come ho letto, che ha il coronavirus. Non diciamo scemenze; di certo non metterebbe a rischio la salute di altri”.

Le parole della presentatrice hanno così forse rimosso le speculazioni circolate sui social e nel web.

Questa mattina comunque Gruber – ConteConte si è sottoposto a un tampone molecolare, in vista della sua partecipazione al vertice italo-spagnolo fissato per domani a Palma di Maiorca. Il test ha dato esito negativo.