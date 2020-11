Elon Musk guadagna 7,2 miliardi in 7 giorni: ora è più ricco di Bill Gates

In pochi giorni ha superato sia Mark Zuckerberg che Bill Gates diventando il secondo più ricco al mondo. Ecco a quanto ammonta il patrimonio di Elon Musk

Guadagnare 7,2 miliardi di dollari e diventare il secondo uomo più ricco al mondo. Elon Musk è riuscito in questa impresa scalzando due arcinoti paperoni dalla seconda e terza posizione del podio, e posizionandosi alle spalle del patron di Amazon Jeff Bezos. La notizia è stata resa nota dall’ultimo numero del Bloomberg Billionaires Index nel quale vengono elencati i 500 più ricchi del pianeta. La scalata è avvenuta in meno di due settimane: pochi giorni fa infatti Musk ha superato il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg piazzandosi al terzo posto. Ma negli ultimi sette giorni è avvenuto qualcosa di davvero incredibile: un’ulteriore impennata dei prezzi delle azioni di fondatore di Tesla e Space X lo ha portato a guadagnare ulteriori 7,2 miliardi di dollari superando anche il fondatore di Microsofr Bill Gates e piazzandosi al secondo posto.

Il patrimonio netto di Elon Musk oggi

Il patrimonio netto dell’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense si è attestato alla non indifferente quota di 127,9 miliardi di dollari. Guardando all’ultimo anno, il patrimonio dell’imprenditore ha fatto registrare un’impennata da record: basti pensare che a gennaio si trovava al 35esimo posto in classifica. In appena undici mesi ha guadagnato oltre 100 miliardi di dollari, non risentendo minimamente delle conseguenze della pandemia e della inevitabile crisi economica che ha colpito milioni di imprenditori nel mondo. Ne è stato anzi avvantaggiato, forte anche del fatto che abbia continuato ad investire nei progetti delle sue aziende. Il distacco da Bezos è piuttosto ampio ma, visto il successo del 2020, non è da escludere che possa ben presto raggiungere anche lui.