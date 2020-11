Messaggio Medjugorje 25 novembre 2020: attesa per il messaggio della Madonna

Come ogni 25 del mese a partire dal 1981 (quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno) i fedeli di tutto il mondo attendono il messaggio della Madonna di Medjugorje, che verrà riportato come sempre dalla veggente Marija.

In coda potete leggere il messaggio della Regina della Pace di oggi 25 novembre 2020.

Di seguito, invece, vi proponiamo il messaggio del 25 ottobre 2020 e in coda pubblicheremo il messaggio odierno una volta diramato:

Messaggio 25 ottobre 2020

Cari figli! In questo tempo vi chiamo a ritornare a Dio ed alla preghiera. Invocate tutti i santi in vostro aiuto affinché essi vi siano d’esempio e d’aiuto. Satana è forte e lotta per attirare a sé quanti più cuori possibile. Vuole la guerra e l’odio. Perciò sono con voi così a lungo per guidarvi sulla via della salvezza, a Colui che è via, verità e vita. Figlioli, ritornate all’amore verso Dio e lui sarà la vostra forza ed il vostro rifugio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.



Medjugorje, messaggio della Madonna del 25 novembre 2020 a Marija

Grande attesa per le parole che verranno riportate dalla cittadina bosniaca.