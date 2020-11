Stati Uniti, marito depresso scopre che il suo medico curante è l’amante della moglie

Un musicista di Bend, nell’Oregon, Peirson Tone, ha scoperto il tradimento della moglie con il proprio medico curante.

Un musicista americano dell’Oregon, Peirson Tone, ha scoperto il tradimento della moglie con il proprio medico curante. Tone soffriva di depressione, a causa di una situazione non proprio idilliaca con la moglie. Il suo medico di base, dopo avergli indicato una cura a base di cannabis e di varie tecniche di respirazione, era diventato anche un intimo confidente per il miglioramento della situazione con la moglie.

Ma dopo qualche mese, Tone ha scoperto che proprio il suo medico di base, di nome Ronald Rosen, era l’amante della moglie.

I fatti risalgono al periodo compreso fra il 2015 e il 2018. Tone, la moglie e i loro figli andavano in cura dal medico. Durante quel periodo il dottore e la moglie di Tone si sono iniziati a frequentare.

Stando a quanto descritto su ‘Oregon Live’, a novembre del 2018 il marito è andato dallo steso dottore per curare la sua depressione. In quel momento il medico gli ha consigliato erbe, tecniche di respirazione, una cura a base di cannabis e qualche consiglio per migliorare la situazione con la moglie.

Tone, una volta scoperta la situazione, ha dapprima divorziato dalla moglie e ora ha dato vita a una causa contro il dottore, Ronald Rosen, chiedendo come risarcimento ben 2,9 milioni di dollari per ‘negligenza professionale’.