Mentana su Facbook: “In primavera Conte era intoccabile e vincente”. Ma non parla di Giuseppe

L’Inter perde col Real Madrid per 2-0 giocando una partita davvero sottotono (si conterà un tiro in porta al termine dei 90′) e compromette quasi definitivamente il proprio cammino in Champions League.

In molti sui social hanno quindi deciso di scagliarsi contro il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte, reo – a loro dire – di aver portato la squadra nerazzurra nella situazione attuale.

Su Facebook, Enrico Mentana – noto tifoso nerazzurro – s’è espresso così:

Un simpatico doppio senso che, nonostante sia esplicito si rivolga ad Antonio Conte, ha portato molti ad indignarsi – pensado facesse riferimento a Giuseppe Conte.

Tempi duri per l’ironia (nell’era della post ironia).