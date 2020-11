Nina Moric su Fabrizio Corona: “Sta con Mariana Rodriguez, ma è sposato con una donna di 50 anni”

Attraverso il suo profilo Instagram, Nina Moric torna ad attaccare Fabrizio Corona, dichiarando: “Sta con Mariana Rodriguez, ma è sposato con una donna di 50 anni”.

Nina Moric e Fabrizio Corona ancora ai ferri corti. I due, dopo un periodo di calma apparente, sono tornati a lanciarsi, a mezzo social e televisivo, vicendevoli accuse. L’ultimo attacco vede la Moric rivelare un particolare shock sulla vita privata di Fabrizio, recentemente finito nuovamente nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni sul “caso Genevose”.

Le rivelazioni di Nina Moric su Fabrizio Corona

Attraverso il suo profilo Instagram, Nina ha ha sparato a zero sull’ex marito, parlando della sua vita amorosa:

“Io non ho follower, ho solo hater per colpa di qualcuno che mi ha infamato e che ora sta infamando tutta l’Italia. Tra l’altro è sposato con una signora di 50 e passa anni e in questo momento ha una relazione con Mariana Rodriguez, questa è la verità e la verità vince sempre. Lui sta con la Rodriguez ed è sposato”.

Dopo aver fatto tali affermazioni, Nina, nelle sue Instagram stories, ha condiviso un messaggio rivolto a Corona: “”Male non fare paura non avere. L’infamia è un marchio che non ti togli nemmeno da morto. Le ingiurie che ha detto su di noi non ci toccano minimamente, ma a te potrebbe toccarti se la gente sapesse la verità su di te?! Ops”

Cosa farà Fabrizio? Controreplicherà alle dichiarazioni di Nina, o sceglierà la via del silezio?

