Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma rivela: “Mio fratello ha tentato il suicidio”

Al “Grande Fratello Vip”, durante una conversazione con Tommaso Zorzi, Selvaggia Roma fa una rivelazione su suo fratello: ha tentato il suicidio.

Selvaggia Roma è sicuramente, in queste ultime settimane, tra i protagonisti indiscussi del “Grande Fratello Vip”. Dopo aver rivelato alcuni trascorsi sentimentali con Pierpaolo Petrelli ed Enock Barhuaw, l’ex partecipante di “Temptation Island”, piano, piano, si sta facendo conoscere al grande pubblico e durante una conversazione con Tommaso Zorzi ha raccontato un particolare molto intimo della sua vita familiare.

Parlando con Tommaso, infatti, Selvaggia ha raccontato che questa estate il fratello, che soffre di depressione, ha tentato il suicidio:

“Il problema è che lui soffre un po’ di depressione, in tutti i sensi. Devo dire che è stata la prima volta che mi hanno detto una cosa che è stata non brutta, di più. Lui questa estate ha avuto un bel problema. Lui era rimasto da solo. Sai quando non vieni ascoltato cerchi di lasciarti andare. Non si tratta di droga fortunatamente, si tratta della vita stessa. Ha provato ad uccidersi, nel modo più ovvio. Stava al bagno, ha cercato di farsi dei tagli”.

Selvaggia Roma sul fratello: “Non l’ho ascoltato”

Ancora oggi, Selvaggia si sente in colpa per quanto accaduto, ammettendo di non essere stata vicina al fratello come avrebbe dovuto:

“La differenza, amore mio, di te e molte altre persone è che lui non è solo, ma non è mai stato ascoltato come voleva lui realmente. Io me ne sono accorta dopo. Ho avuto un problema con mio padre e ho lasciato andare questa cosa. Non gli ho dato retta. Io non c’ero, non mi sono mai fatta sentire, lui aveva bisogno di me”.

Maria Rita Gagliardi