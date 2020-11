Serie A, dove vedere la nona giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

Domani alle 15 scatta la nona giornata di campionato con il match fra la sorpresa Sassuolo e l’Inter di Antonio Conte. Il Milan capolista di scena domenica a San Siro contro la Fiorentina.

Tutto pronto per la nona giornata del campionato di Serie A. Sabato pomeriggio subito in campo alle 15 il Sassuolo e l’Inter, in una sfida che si preannuncia equilibrata e ricca di gol. Alle 18 la Juventus a Benevento proverà a dar seguito alla vittoria di sette giorni fa. Nella serata di sabato, l’Atalanta di Gasperini ospiterà l’Hellas Verona al Gewiss Stadium.

La giornata di domenica si aprirà con la sfida dell’Olimpico fra la Lazio e l’Udinese. Alle 15 la capolista Milan, orfana di Zlatan Ibrahimovic per un problema muscolare, attende la Fiorentina di Cesare Prandelli. Alla stessa ora si giocherà anche Bologna-Crotone. Alle 18 il Cagliari attende lo Spezia. Ma gli occhi di tutti saranno puntati alle 20.45 su Napoli, dove i partenopei proveranno a battere la Roma e ricordare al meglio la memoria di Diego Armano Maradona.

Il turno di campionato si concluderà lunedì con due match: Torino-Sampdoria (ore 18.30) e Genoa-Parma (ore 20.45).

Serie A, nona giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della nona giornata di Serie A: