Fabrizio Corona si sposa? Dagospia rivela i dettagli, quando e con chi

“Dagospia” rivela, in anteprima, le imminenti nozze di Fabrizio Corona con Pasqualina Grosso.

Solo qualche giorno fa, attraverso il suo profilo Instagram, Nina Moric ha fatto delle rivelazioni scottanti sulla vita sentimentale di Fabrizio Corona. Parlando dell’ex marito, la showgirl croata ha parlato di una relazione con Mariana Rodriguez ed un presunto matrimonio con una 50enne (ve ne abbiamo parlato qui).

“Dagospia”, in anteprima, fornisce una prova concreta che, senza alcun dubbio, fa chiarezza sullo status sentimentale dell’ex re dei paparazzi. A quanto pare, Fabrizio non sarebbe sposato, ma starebbe per convolare a nozze. A tal proposito, “Dagospia”, ha mostrato le pubblicazioni di matrimonio datate 19 novembre presso il Comune di Milano. Il matrimonio, quindi, sarà celebrato entro 180 giorni da quella data.

Chi è Pasqualina Grosso, futura moglie di Fabrizio Corona

Ma a chi dirà il fatidico “si” Fabrizio Corona, attualmente impegnato con la promozione del suo libro “Come ho inventato l’Italia”? Secondo “Dagospia”, la donna che farà capitolare Fabrizio risponde al nome di Pasqualina (Lia) Grosso. Pasqualina non è un volto noto del mondo dello spettacolo, ma una imprenditrice veronese che conosce Corona da cinque anni circa. La donna ha 50 anni ed è amministratrice unica di “Luxury Creative Agency”, una nota agenzia di comunicazione milanese leader nel settore del lusso.

Per ora, i futuri sposi non hanno commentato la notizia. Attendiamo aggiornamenti.

Maria Rita Gagliardi