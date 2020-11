Grande Fratello Vip, Filippo Nardi nella Casa? Quando impazzì per delle sigarette

Secondo “Novella2000”, Filippo Nardi sarà concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Le luci del “Grande Fratello Vip” si spegneranno ufficialmente il prossimo 8 febbraio. La notizia dell’allungamento del programma è stata data ai Vipponi lo scorso lunedì e come vi abbiamo scritto in questo post, molti di loro non hanno preso bene la notizia e sarebbero pronti ad abbandonare il gioco. Il prolungamento della permanenza nel bunker di Cinecittà implica l’entrata di nuovi concorrenti che per i prossimi due mesi ci terranno compagnia h24.

Tra questi, come rivelato in esclusiva da “Novella2000”, ci sarebbe Filippo Nardi. Una fonte anonima di Londra avrebbe rivelato al noto settimanale di gossip che Filippo, colpito dal COVID-19 durante la prima ondata della pandemia, in attesa di varcare la famosa porta rossa, ieri ha iniziato la quarantena in un albergo di Roma, dove resterà rinchiuso per una decina di giorni.

Filippo Nardi rientra nella Casa del “Grande Fratello Vip”?

Per Filippo, si tratterebbe di un ritorno nel reality show, 19 anni dopo la sua prima partecipazione, durante la quale fece scalpore per una scenata, avvenuta in Confessionale, causata dalla mancanza di cibo e sigarette. Alcuni bene informati, inoltre, hanno raccontato di una amicizia intima con Elisabetta Gregoraci. Pierpaolo Petrelli deve iniziare a tremare?

Maria Rita Gagliardi