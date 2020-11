Sondaggi politici, la Lega continua a scendere ma il PD non ne approfitta. La Meloni supera il 16%

Il consenso per la Lega continua a scendere e raggiunge il punto più basso degli ultimi due anni e mezzo.

Dopo la sbornia dell’estate 2019, quando il Carroccio veleggiava al 35% sospinto dalla forza propulsiva dell’allora ministro dell’Interno e segretario del partito, Matteo Salvini, si è verificata una discesa lenta ma costante. Stando all’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, se si andasse a votare oggi la Lega otterrebbe il 23,4% dei voti, con uno 0,6% in meno rispetto alla rilevazione di due settimane fa.

Si tratta, come detto, del punto più basso per Salvini e soci negli ultimi 30 mesi. Nonostante questo inesorabile calo, che non accenna ad arrestarsi, il PD non sembra trarne giovamento: sempre stando alla Supermedia di YouTrend, infatti, i “Dem” sono dati al 20,4%, con un calo dello 0,2% rispetto all’ultimo sondaggio. La distanza con la Lega si accorcia e ora è solo di 3 punti percentuali.

Fratelli d’Italia sfonda il muro del 16% e stacca il M5S

Si mantiene saldamente al terzo posto Fratelli d’Italia, che negli ultimi mesi è stato il partito protagonista dei sondaggi elettorali. Una cavalcata entusiasmante, che ha portato il movimento politico della Meloni a superare (e staccare) il Movimento 5 Stelle, sfondando il muro del 16%.

Ad oggi, FdI prenderebbe il 16,1%, mentre i pentastellati si fermerebbero al 15,1%. Tutte le altre forze politiche sono distantissime, e solo una di queste riesce a superare il 5%: parliamo di Forza Italia, che guadagna uno 0,4% rispetto all’ultima Supermedia di YouTrend e si porta al 7,1%.

Italia Viva è data al 3,3%, subito dietro troviamo Azione di Carlo Calenda e La Sinistra, entrambi al 3,2%. Va comunque detto che l’eventuale coalizione di centrodestra trionferebbe alle urne con il 47,9% dei voti, mentre l’attuale maggioranza Conte non andrebbe oltre il 42%.

