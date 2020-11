The Crown, il silenzio di Harry e Meghan fa rumore. Il motivo è l’accordo con Netflix

Il principe Harry e Meghan Markle hanno firmato un accordo redditizio con Netflix ed è per questo che non hanno espresso alcuna opinione sulla serie “The Crown”.

Come noto, l’ultima stagione di The Crown ha mostrato la relazione tra il principe Carlo e Lady Diana, soffermandosi anche sulla lotta di Diana con la bulimia.

Secondo quanto affermato dal conduttore di talkRADIO, Mike Graham, il Duca e la Duchessa di Sussex “si sono messi nei guai”.

“Harry non ha detto nulla sul modo in cui sua madre e suo padre sono stati interpretati in questa serie. Ha questo accordo con Netflix quindi non può davvero dire nulla”, le parole di Graham riprese anche dal Daily Star Online.

Il commentatore ha proseguito affermando che il Duca di Sussex si troverà in situazioni simili anche in futuro a causa di “enormi conflitti di interesse”.

“Netflix è il luogo da dove proviene il loro prossimo stipendio. Il principe Harry si ritroverà in situazioni come questa molte altre volte. Come poteva fuggire a Hollywood senza rendersi conto che ci sarebbero state enormi conseguenze? Ci saranno sempre enormi conflitti di interesse”, ha poi aggiunto Graham.

“Meghan e Harry attori in The Crown? Sarebbe un sogno”

Il conduttore di talkRADIO, parlando con la giornalista Olivia Utley, ha anche scherzato sulla possibilità che il principe Harry e Meghan Markle siano coinvolti direttamente in “The Crown”.

“Non so quale sia il piano per il resto di The Crown. Penso che sarebbe un sogno se Harry e Meghan interpretassero se stessi”, ha commentato la giornalista.

Il Duca e la Duchessa di Sussex dovrebbero utilizzare Netflix per promuovere cause che stanno molto a cuore alla coppia, come ad esempio le battaglie contro l’ingiustizia sociale e le discriminazioni.

