Grande Fratello Vip, balli e imitazioni nella Casa: Tommaso e Pierpaolo meglio della classe di Amici 2020?

Nella Casa del “Grande Fratello Vip”, i Vipponi sono stati protagonisti di alcune esilaranti imitazioni.

In attesa di decidere se proseguire la loro esperienza fino a febbraio 2021, i concorrenti del “Grande Fratello Vip” stanno vivendo , tra alti e bassi, una fase felice del loro percorso all’interno della Casa. Ieri sera, i Vipponi hanno vissuto, come ogni sabato sera, ore di festa. Durante un party, organizzato nel bunker di Cinecittà, il “Grande Fratello” ha fatto agli inquilini della Casa più spiata d’Italia una richiesta insolita: imitarsi a vicenda, con tanto di parrucche e outfit, volti a prendere le sembianze di ciascun membro del cast.

Le imitazioni nella Casa del “Grande Fratello Vip”

Tra tutte le imitazioni, quelle più riuscite sono state, senza dubbio, quelle di Tommaso Zorzi, nei panni di Selvaggia Roma e Pierpaolo Petrelli in quelli di Giulia Salemi, con la quale, dopo un allontanamento da Elisabetta Gregoraci, pare stia nascendo del tenero. L’influencer e l’ex Velino sono riusciti a calarsi totalmente nella parte, tanto da essere elogiati sui social. C’è chi, infatti, auspica per loro un futuro televisivo, magari in un programma come “Ballando con le stelle” o “Amici di Maria De Filippi”.

Anche Adua Del Vesco ha dato prova delle sue capacità attoriali, imitando una perfetta Elisabetta Gregoraci, con Giacomo Urtis, nei panni di Petrelli con tanto di guinzaglio al seguito. La serata si è conclusa con dei balli sfrenati, duranti i quali, ancora una volta, Tommaso e Giacomo hanno dato prova delle loro velleità artistiche.

Maria Rita Gagliardi