Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la nona giornata

Nona giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La nona giornata di Serie A si è aperta con l’importante successo esterno dell’Inter sul campo del Sassuolo. I nerazzurri sono partiti subito forte, grazie alla rete di Sanchez e all’autogol di Chiriches. Nel secondo tempo Gagliardini ha fissato il punteggio sullo 0-3. Continua il momento poco felice della Juventus, fermata a Benevento dai padroni di casa sull’1-1. All’iniziale vantaggio di Morata, i campani hanno risposto con il gol di Letizia.

Nella serata di sabato, il Verona di Juric ha vinto a Bergamo contro l’Atalanta per 0-2. Per gli scaligeri a segno Miguel Veloso su calcio di rigore e Zaccagni.

La giornata di domenica si è aperta con un colpo di scena. Nel match delle 12.30, infatti, l’Udinese ha sconfitto la Lazio all’Olimpico per 1-3. Triplice vantaggio friulano firmato Arslan, Pussetto e Forestieri; gol della bandiera dei biancocelesti di Immobile su rigore. Alle 15 il Milan ha allungato in vetta, battendo per 2-0 la Fiorentina con i gol di Romagnoli e Kessie su rigore. Per i rossoneri 23 punti su 27 nelle prime 9 giornate e+ 5 in classifica sull’accoppiata Inter e Sassuolo. Sempre alle 15, il Bologna ha superato il Crotone per 1-0, grazie a un gol di Soriano allo scadere della prima frazione di gioco.

Alle 18 lo Spezia ha acciuffato un pari in extremis a Cagliari. Vantaggio iniziale dei liguri con Gyasi e sorpasso cagliaritano firmato Joao Pedro e Pavoletti, ma al 94esimo un rigore di Nzola ha fissato il punteggio sul 2-2. Alle 20.45 il Napoli ha schiantato la Roma per 4-0, alla prima partita disputata in campionato dopo la morte di Diego Armando Maradona. Per i partenopei a segno Insigne su punizione, Fabian Ruiz, Mertens e Politano.

Nella giornata di lunedì si sono giocati gli ultimi due match del nono turno. Torino e Sampdoria hanno pareggiato per 2-2. Per i granata a segno Belotti e Meitè, mentre per i blucerchiati sono andati in gol Candreva e Quagliarella. Il Parma, invece, ha vinto a Marassi contro il Genoa per 1-2, grazie a una doppietta di Gervinho; per i liguri a nulla è servito il gol di Shomurodov.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 9a GIORNATA: Sassuolo-Inter 0-3; Benevento-Juventus 1-1; Atalanta-Verona 0-2; Lazio-Udinese 1-3; Milan-Fiorentina 2-0; Bologna-Crotone 1-0; Cagliari-Spezia 2-2; Napoli-Roma 4-0; Torino-Sampdoria 2-2; Genoa-Parma 1-2.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 23 Milan; 18 Inter e Sassuolo; 17 Roma, Juventus e Napoli; 15 Verona; 14 Lazio e Atalanta; 12 Bologna; 11 Cagliari e Sampdoria; 10 Benevento, Udinese e Spezia; 9 Parma; 8 Fiorentina; 6 Torino; 5 Genoa; 2 Crotone.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 10 Ibrahimovic (Milan); 8 Cristiano Ronaldo (Juventus); 7 Lukaku (Inter) e Belotti (Torino); 6 Joao Pedro (Cagliari); 5 Caputo (Sassuolo), Quagliarella (Sampdoria), Mkhitaryan (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Simeone (Cagliari), Immobile (Lazio) e Soriano (Bologna); 4 Gomez (Atalanta), Berardi (Sassuolo), Muriel (Atalanta), Lozano (Napoli), Mertens (Napoli), Castrovilli (Fiorentina), Gervinho (Parma) e Veretout (Roma).