Come sta Berlusconi? Il legale: “Condizioni di salute peggiorate”

Federico Cecconi, il legale di Silvio Berlusconi, ha informato sulle condizioni di salute del Cavaliere: “Negli ultimi giorni le sue condizioni hanno avuto un’ulteriore forma di ingravescenza rispetto all’iter di miglioramento che c’era stato”.

Silvio Berlusconi non era presente nell’aula della Fiera di Milano per l’udienza del processo Ruby ter. Secondo il suo legale, Federico Cecconi, il Cavaliere deve stare a casa a riposo, per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Berlusconi, infatti, dopo la guarigione dal Covid, starebbe avendo un riacutizzarsi di alcuni problemi di salute.

Queste le parole del legale Federico Cecconi: “Negli ultimi giorni le sue condizioni hanno avuto un’ulteriore forma di ingravescenza rispetto all’iter di miglioramento che c’era stato. I medici che lo seguono gli hanno consigliato riposo assoluto domiciliare, di non muoversi e di non svolgere attività”.

Intanto è andato avanti in Aula il processo contro Berlusconi e altri 28 imputati, con al centro le accuse di corruzione e falsa testimonianza. Nell’udienza del 19 ottobre la difesa di Berlusconi aveva presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento. Tutto ciò a causa dei motivi di salute. L’istanza era stata accolta dai giudici.

Nel corso dell’udienza di oggi, Cecconi ha prodotto documenti medici per certificare nuovamente le condizioni di salute precarie del suo assistito.