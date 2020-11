Conte, la compagna Olivia Paladino e l’uso della scorta: indaga la procura di Roma

Indagine della Procura di Roma dopo una denuncia presentata da Fratelli d’Italia, in relazione al presunto uso irregolare della scorta del presidente del Consiglio.

Il reato ipotizzato per il premier sarebbe quello di abuso di ufficio.

I fatti risalgono al 26 ottobre e la vicenda riguarda la compagna di Conte, Olivia Paladino, che è stata ripresa mentre era incalzata dall’inviato delle Iene, Filippo Roma che le domandava dei presunti interessi di suo padre, titolare del famosissimo Hotel Plaza di Roma.

La donna si sarebbe prima barricata in un supermercato e poi sarebbe stata raggiunta e “salvata” da alcuni agenti della scorta del premier.

Ci sarebbe un’informativa di servizio inviata dal Viminale dove si evidenzia che gli uomini della scorta di Conte, quel lunedì, si trovavano in “osservazione e controllo al di sotto dell’abitazione della compagna del premier”, perché Conte si sarebbe trovato lì.

Secondo la versione rilasciata dal Viminale, l’agente l’avrebbe aiutata ad uscire, ma poi lei sarebbe tornata a casa a piedi, senza salire sull’auto blu.

Il presidente Conte non sarebbe proprio intervenuto nella vicenda, dice la nota ufficiale, perché non informato in tempo reale.

Frattanto il giornalista Filippo Roma è stato già ascoltato dai PM come persona informata dei fatti.