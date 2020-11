GF Vip, grande attesa per il televoto: secondo alcuni sondaggi online, Enock sarà eliminato

Secondo alcuni sondaggi online, Enock Barhuaw sarà l’eliminato della puntata di questa sera del “Grande Fratello Vip”.

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”. A giocarsi l’uscita, tramite televoto diretto, questa settimana, sono: Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Selvaggia Roma ed Enock Barhuaw.

Secondo alcuni sondaggi online, ad abbondonare la Casa più spiata d’Italia potrebbe essere proprio Enock. Il fratello di Mario Balotelli, durante il suo percorso nella Casa, a detta di molti, non ha mostrato una forte personalità, a differenza dei suoi compagni e negli ultimi giorni è stato protagonista di una profonda crisi.

Saputo dell’allungamento del reality show fino al prossimo 8 febbraio, il calciatore ha dato chiari segni di insofferenza e parlando con la Gregoraci, in un momento di grande tristezza, ha dichiarato di essere arrivato al limite e di volere abbandonare il gioco: “Soffro i luoghi chiusi, mi sento soffocare, voglio uscire”.

Cristiano Malgioglio nuovo concorrente del “Grande Fratello Vip”

Per un concorrente che sicuramente lascerà la Casa, un altro, questa sera, varcherà la famosa porta rossa. Si tratta di Cristiano Malgioglio che, dopo l’esperienza del “Grande Fratello Vip 2”, è pronto a tornare in gioco come concorrente. Attraverso il suo profilo Instagram, il paroliere ha così motivato la decisione di tornare nella Casa:

“Ho bisogno di socializzare .Questo Covid come a molti di noi ha messo ansia… e io non volevo che entrasse dentro di me. La vida es un Carnaval cantava la mia adorata #celiacruz, bisogna sorridere anche se si è tristi”.

Insomma, ne vedremo delle belle!

Maria Rita Gagliardi