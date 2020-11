Vincenzo, 11 anni, perde la battaglia contro un tumore raro: il Covid ha peggiorato le sue condizioni

Si è spento a soli 11 anni al Bambin Gesù di Roma il piccolo Vincenzo, affetto da un linfoma linfoblastico primitivo nelle ossa e contagiato dal Coronavirus

Un raro tumore ma la speranza di riuscire a sconfiggerlo. Poi il Covid, a peggiorare le cose. A soli 11 anni si è spento il piccolo Vincenzo Semeraro, bimbo di Taranto affetto da un linfoma linfoblastico primitivo nelle ossa considerato dai medici estremamente raro e che ha provocato un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Ma il colpo di grazie lo ha dato il Coronavirus: dopo che Vincenzo è stato colpito dal virus infatti le condizioni sono ulteriormente peggiorate finchè il suo cuore ha smesso di battere. L’11enne si trovava ricoverato nell’ospedale Bambino Gesù di Roma: combatteva contro la rara malattia dal 2019, quando gli era stata diagnosticata e, subito dopo, aveva iniziato a Bari le terapie per evitare che il tumore si diffondesse.

Gara di solidarietà per pagare le spese di degenza

La situazione era purtroppo difficoltosa: per questo a bordo di un camper-taxi dell’associazione Simba era stato trasferito al Bambino Gesù, nella Capitale. Nel frattempo grazie ad una gara di solidarietà erano stati raccolti 8mila euro consegnati ai genitori di Vincenzo per le spese di degenza, così da consentirgli di sottoporsi ad un trattamento di immunoterapia al quale avrebbe fatto seguito il trapianto di midollo. Purtroppo le condizioni del bimbo si sono aggravate tanto che poche settimane fa è andato in coma; nel frattempo è stato anche contagiato dal Coronavirus. Vincenzo è riuscito a sveglarsi per pochi giorni finchè la malattia non ha purtroppo avuto la meglio. È deceduto nel letto di ospedale.