Ficarra e Picone lasciano Striscia La Notizia dopo 15 anni: “Decisione difficile”

Ficarra e Picone lasciano il bancone di “Striscia La Notizia” dopo 15 anni di conduzione.

Ficarra e Picone lasciano “Striscia La Notizia” dopo 15 anni di conduzione. Il duo comico, molto amato dal pubblico che segue lo storico programma di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, ha dato l’annuncio dell’abbandono, che per il momento sembra essere definitivo, durante la puntata serale di “Striscia” di ieri sera, raccontando che quella che sta andando in onda sarà per loro l’ultima settimana di conduzione.

L’annuncio di Ficarra e Picone

Piuttosto emozionati, Ficarra e Picone hanno dichiarato:

“Oggi è cominciata per noi l’ultima settimana di conduzione di Striscia, che però dobbiamo annunciarvi arà anche l’ultimo anno nostro a Striscia. E non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile. Ringraziamo questa famiglia, perché di questo si tratta, che ci ha coccolati e lusingati con il suo affetto facendoci sentire parte di sé. Ringraziamo, quindi, o studio, i cameramen, le nostre truccatrici, le veline. Ma soprattutto ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gliene saremo sempre grati. E ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato eccome, non escludiamo che prima o poi si possa tornare ma al momento passiamo il testimone”.

Chi prenderà il loro posto nella prossima edizione del programma? Intanto, il testimone, a partire da lunedì prossimo, passerà alla storica coppia formata da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

Maria Rita Gagliardi