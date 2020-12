Quanto è lunga la via per smaltire la rabbia? 450 Km da Como a Fano dopo il litigio con la moglie

Dopo l’ennesimo litigio con la moglie esce di casa. Inizia a camminare e per sbollire la rabbia arriva a Fano, nelle Marche.

Una scarpinata di tutto rispetto: 450 chilometri percorsi da un uomo di 48 anni, residente in provincia di Como.

A trovarlo casualmente, alle 2 di notte, dei poliziotti che stavano facendo i controlli su strada per verificare il rispetto del coprifuoco imposto dalle normative anti-Covid.

L’uomo, che camminava sul bordo della strada, è stato portato in commissariato, dove si è scoperto che mancava da casa da una settimana.

Lucido, anche se infreddolito e stanco, ha dichiarato di non essersi reso conto di aver camminato tanto e di aver ricevuto cibo dalla gente incontrata sul suo cammino.

La moglie, non vedendolo rientrare, aveva denunciato la scomparsa alla questura di Como. Informata dell’accaduto, si è messa in viaggio per recuperare il marito ma al suo arrivo ha dovuto pagare il conto dell’hotel ed anche 400 euro di multa per la violazione del coprifuoco, che vieta gli spostamenti dalle 22 di sera alle 5 del mattino.

Le delizie del matrimonio…