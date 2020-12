Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rivela il motivo del litigio con Giulia Salemi: “Screzio per un libro”

Al “Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi rivela il motivo del litigio con Giulia Salemi, avvenuto prima di entrare nella Casa.

Prima di entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, per un lungo periodo, sono stati molto amici. I due influencer, però, sono stati poi protagonisti di un litigio del quale nel bunker di Cinecittà non si è mai parlato. Tommaso e Giulia, infatti, si sono ritrovati a condividere l’esperienza del reality show e pare abbiano ritrovato una certa intesa.

Ma perchè i due avevano litigato? Lo stesso Tommaso, durante una conversazione con Cristiano Malgioglio, entrato in gioco lunedì scorso, ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad allontanarsi dalla gieffina.

Tommaso Zorzi: “Giulia ha anticipato l’uscita del suo libro per farlo uscire prima del mio”

Parlando con il paroliere, l’ex protagonista di “Riccanza” ha raccontato che l’oggetto del loro allontanamento è stato un libro:

“Io esco con il libro, la chiamo e le dico “Giulia, sto uscendo con un libro con Mondadori”, lei non mi dice niente. Dopo vengo a scoprire che anche lei usciva con un libro, nello stesso periodo, non me l’aveva detto, e si era fatta anticipare la data di uscita… per uscire prima di me”.

A quel punto, Cristiano ha promesso che farà in modo che l’argomento “litigio” esca fuori, in modo da farli discutere. Assisteremo ad un chiarimento, o ad un nuovo e definitivo allontanamento?

Maria Rita Gagliardi