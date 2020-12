Massimo Cacciari e le orgie natalizie: la battuta a Cartabianca e il precedente dalla Gruber – VIDEO

“Cosa farò a Natale? Un’orgia in piazza San Marco durante un comizio. No, starò a casa come sempre con qualche amico. Quest’anno saranno meno, faremo un brindisi e spereremo che il 2021 sia meno sciagurato del 2020”.

Così il professor Massimo Cacciari – ospite di ‘Cartabianca’ – ha risposto alla padrona di casa Bianca Berlinguer.

La battuta “piccante” dell’ex sindaco di Venezia è stata presto ripresa da parecchi media online che però hanno dimenticato un dettaglio.

Si tratta di una battuta riciclata, usata da Cacciari durante un collegamento con un’altra giornalista di primo piano della televisione italiana – Lilli Gruber