Muore l’avvocato Massimo Proietti: il noto penalista sconfitto dal Covid a 56 anni

Lutto a Terni, dove uno stimatissimo professionista s’è dovuto piegare al Covid.

L’avvocato Massimo Proietti, 56 anni, era stato contagiato dal coronavirus alcune settimane or sono e nonostante abbia lottato per giorni in terapia intensiva (dove era stato subito ricoverato) s’è dovuto arrendere alla malattia che sta tristemente segnando questo 2020.

L’avvocato – tra i più noti penalisti della città umbra – aveva seguito come avvocato della Ternana (club della città, attualmente in serie C) il passaggio da Longarini a Bandecchi ed era presidente onorario del Massa Martana.

L’avvocato lascia la moglie Roberta e il figlio Leonardo.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, tra essi da segnalare quello dell’Ordine degli Avvocati di Terni