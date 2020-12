Qual è la differenza fra “coming out” e “outing”: facciamo chiarezza

Per molti, all’apparenza, potrebbe essere la stessa cosa, ma la differenza in realtà è abissale. Facciamo chiarezza sul significo di due termini entrati di fatto nella nostra lingua: “coming out” e “outing”

Mai come oggi l’attenzione dell’opinione pubblica sull’utilizzo della giusta terminologia per indicare l’identità di genere e l’orientamento sessuale è stata così alta. Spesso, infatti, si può incappare facilmente nel ricorso ad alcune parole che possono ledere, volontariamente e non, la sensibilità delle persone direttamente coinvolte. Per questo è necessario fare chiarezza su quali termini utilizzare per descrivere determinati fenomeni: è il caso della differenza fra “coming out” e “outing”, spesso considerati come interscambiabili, ma in realtà non è così. Vediamo in cosa consiste la loro diversità.

La differenza fra “coming out” e “outing”

Cosa significa “coming out”

L’espressione “coming out” deriva dall’inglese e significa, letteralmente, “uscire fuori”: proprio in questo senso, il “coming out” consiste nell’atto di dichiarazione volontaria del proprio orientamento sessuale, che in italiano potremmo tradurre con “dichiararsi”. E’ dunque un’azione volontaria, fatta consapevolmente dalla persona direttamente coinvolta che decide si rendere pubblico il suo orientamento sessuale.

Cosa significa “outing”

Anche in questo caso, l’espressione deriva da un termine inglese, “outed”, che letteralmente significa “scoperto/esposto”. Tale termine viene infatti utilizzato per indicare chi rivela l’inclinazione sessuale di una persona senza il suo consenso. Si può facilmente comprendere, dunque, come la differenza fra le due espressioni sia abissale: nel caso del coming out la dichiarazione dell’orientamento sessuale è volontaria, mentre l’outing consiste nel rendere noto l’orientamento sessuale di terzi che subiscono una rivelazione della propria inclinazione sessuale senza che essi siano d’accordo con questo.

Tantissimi movimenti lgbt si sono fermamente dichiarati contrari a questa pratica che, oltre che ad essere una vera e propria violazione della privacy del soggetto, può configurarsi come una violenza psicologica per chi la subisce.

Leggi anche -> Gabriel Garko fa coming out durante la puntata del Grande Fratello VIP e la fa finita col “segreto di Pulcinella”

Leggi anche -> Carolina Morace fa coming out, l’ex calciatrice rivela: “Amo mia moglie Jane”