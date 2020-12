Riscaldamento domestico dalle miniere di carbone abbandonate? Il progetto è sorprendente

Le miniere di carbone abbandonate del Regno Unityo potrebbero trasformarsi in una enorme fonte di energia perpetua. Ecco il progetto

Dozzine di miniere di carbone abbandonate in tutta la Gran Bretagna potrebbero essere sfruttate per fornire riscaldamento domestico a basse emissioni di carbonio sfruttando l’energia geotermica. Una serie di mappe diffuse nelle ultime settimane hanno infatti messo in evidenza come nelle profondità di miniere da tempo in disuso vi sia una intensa attività geotermica che, se opportunamente veicolata, potrebbe fornire ingenti quantità di energia. La speranza è che sviluppatori e pianificatori possano sfruttare le mappe e i fenomeni che si verificano all’interno delle miniere, come ad esempio gli allagamenti che possono trasformare l’acqua in una fonte di calore sostenibile per i sistemi di teleriscaldamento che potrebbero sostituire le caldaie a gas convenzionali. Insomma per fornire sistemi di riscaldamento regionale per coprire villaggi e città.

Un quarto della popolazione del Regno Unito vive infatti nelle vicinanze di miniere di carbone abbandonate riscaldate da processi geotermici naturali, come sottolineato dalla Coal Authority che, di concerto con il British Geological Survey ha rilasciato una mappa interattiva che mostra l’ubicazione delle miniere e quanto la temperatura aumenta con la profondità. Se da un lato il governo ha stabilito che entro il 2050 almeno un edificio su cinque utilizzi una rete di teleriscaldamento a basse emissioni, dall’altro i ricercatori sperano che le miniere in disuso possano diventare una fonte di calore per tali progetti e le prime stanno già iniziando ad essere prese in esame dai consigli locali.

I primi progetti per il teleriscaldamento dalle miniere

Il consiglio di Gateshead si è assicurato ad inizio 2020 una sovvenzione di 5,9 milioni di sterline per raddoppiare la sua rete di teleriscaldamento includendo la tecnologia per estrarre calore dall’acqua delle miniere. E a Seaham nella contea di Durham si lavora allo sviluppo di un villaggio/quartiere accanto al sistema di trattamento delle acque della miniera di Dawdon, il cui calore sarà utilizzato per il primo sistema di teleriscaldamento di energia mineraria su larga scala del Regno Unito.