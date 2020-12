Segregato in casa per 28 anni: la mamma non voleva che uscisse

Un uomo di circa 40 anni è stato scoperto chiuso in un appartamento da quasi tutta la vita: la madre molto protettiva lo teneva segregato in casa

È rimasto segregato in casa per 28 anni, prigioniero della madre che per tutto questo tempo ha impedito al figlio di uscire di casa. È una storia dell’orrore quella che arriva da Haninge, località svedese a sud di Stoccolma, dove una donna è stata arrestata in seguito alla terribile scoperta fatta dalle autorità, allertate da una parente: si sospetta che abbia tenuto il figlio “per moltissimo tempo” prigioniero in casa. La notizia è stata riportata dai tabloid locali Expressen e Aftonbladet sui quali si ipotizza che l’uomo possa essere stato trattenuto per quasi 30 anni illegalmente.

Come è stato scoperto l’uomo segregato in casa?

Soccorso, l’uomo è stato trasferito in ospedale dove sta ricevendo cure per alcune ferite scoperte sul suo corpo. Non sarebbe in pericolo di vita, come confermato dal portavoce della polizia della regione di Stoccolma Ola Osterling alla Dpa ma dovrà comunque essere attentamente monitorato dai medici, considerato il fatto che non metteva piede fuori di casa da tutto questo tempo. Sembra che la madre fosse talmente protettiva da obbligare suo figlio a lasciare la scuola all’età di 12 anni; anche la parente che ha allertato le forze dell’ordine, interpellata dall’Expressen, ha spiegato che l’uomo oltre ad aver perso i denti ed essere malnutrito ha il corpo ricoperto di piaghe e che la madre “gli ha rubato la vita”. Oggi infatti dovrebbe avere una quarantina di anni ed per quasi due terzi della sua vita ha vissuto in spazi squallidi e sporchi. La donna è entrata nell’appartamento mentre la madre era momentaneamente uscita, lasciandolo solo, ed è allora che ha chiamato la polizia che ha tratto in arresto la 70enne. Secondo quanto riportato dall’autorità giudiziaria la donna è ora indagata per privazione illegale della libertà e per i danni fisici e le malattie correlati a questa terribile ‘scelta di vita’. Dal canto suo la 70enne avrebbe negato le accuse come riferito dal procuratore Emma Olsson.