Grande Fratello Vip, Alba Parietti: “Ho sentito Francesco, deciderà con serenità se restare nella Casa”

Attraverso il suo profilo Instagram, Alba Parietti rivela di avere avuto un contatto telefonico con il figlio Francesco Oppini e di avere parlato con lui del possibile proseguo di permanenza all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”.

Com’è ormai noto, il “Grande Fratello Vip” proseguirà fino al prossimo 8 febbraio 2021. La scelta di Mediaset di allungare il programma per altri due mesi ha messo in crisi diversi Vipponi che attualmente popolano la Casa di Cinecittà. Molti di loro, infatti, meditano di abbandonare definitivamente il gioco. Tra questi, vi è Francesco Oppini. Il commentatore sportivo se da una parte, complice la bella amicizia nata con Tommaso Zorzi, potrebbe restare, dall’altra desidera abbandonare il gioco per ricongiungersi alla fidanzata Cristina.

Il post di Alba Parietti

Al fine di decidere in totale serenità se continuare a rimanere o meno nel bunker di Cinecittà, ai concorrenti è stata concessa, in via del tutto eccezionale, una telefonata con i propri cari. Così, oggi Francesco ha avuto modo di sentire sua madre Alba Parietti. A rivelarlo è stata la stessa Parietti, attraverso un posto su Instagram che recita:

“Oggi ho parlato con Francesco. Sappiate che la prima cosa che gli ho raccontato e’ quanto lo amiate e quanti sforzi avete fatto per difenderlo e sostenerlo. Questo lo ha commosso moltissimo e mi ha detto che qualsiasi decisione prenderà voi sarete comunque sempre nel suo cuore e appena sara possibile vi vorrà incontrare e tutte e tutti ringraziare per quanto lo avete fatto sentire unico e importante. Deciderà con serenità e sapendo che qualsiasi sara la sua scelta voi lo amerete e sosterrete perché lo avete capito. Un grazie a ognuno di voi”.

Cosa deciderà di fare Francesco? Lo scopriremo nella puntata del “Grande Fratello Vip” di lunedì prossimo, quando i concorrenti saranno chiamati a prendere una decisione definitiva.

Maria Rita Gagliardi