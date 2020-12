Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini concorrente, la reazione di Elettra

Alfonso Signorini rivela la reazione di Elettra Lamborghini alla notizia della partecipazione della sorella Ginevra al “Grande Fratello Vip” in veste di concorrente.

Il “Grande Fratello Vip” si allungherà fino al prossimo 8 febbraio 2021. Tale prolungamento del reality show di Canale 5 comporterà l’entrata nella Casa di nuovi concorrenti. I primi nuovi coinquilini del bunker di Cinecittà saranno: Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, Filippo Nardi e Mario Ermito.

Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, entrerà, quindi, nella Casa nei prossimi giorni. Alcuni bene informati sostengono che con Elettra i rapporti non siano affatto buoni, tant’è che la ragazza non è stata nemmeno invitata alle recenti nozze della cantante con il dj Afrojack.

Alfonso Signorini rivela come Elettra Lamborghini ha scoperto che la sorella Ginevra sarà concorrente del “Grande Fratello Vip”

Ma Elettra come ha scoperto che Ginevra sarà una concorrente del “Grande Fratello Vip”? Ce lo rivela Alfonso Signorini, conduttore del reality show in onda su Canale 5:

“Elettra Lamborghini avrebbe chiamato Cristiano Malgioglio e gli avrebbe detto: “Vengo a portarti il panettone per Natale”. Lui, che è una serva e non si tiene un cecio in bocca neanche a pagarlo, le dice: ‘Ma lo sai che nella casa del Grande Fratello probabilmente entrerà tua sorella?’. E lei, gli ha detto: ‘Io vengo a portare il panettone a te’. Quindi neanche sotto Natale le due sorelle faranno la pace”.

Elettra e Ginevra saranno protagoniste di un incontro chiarificatore all’interno della Casa?

Maria Rita Gagliardi