L’ex di Maria Laura De Vitis: “Lei sta prendendo in giro Brosio, ho un audio che lo dimostra”

Secondo Diego Granese, ex di Maria Laura De Vitis, la 22enne modella starebbe prendendo in giro il compagno Paolo Brosio per entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Da qualche tempo, Paolo Brosio, recentemente eliminato dal “Grande Fratello Vip”, fa coppia con Maria Laura De Vitis, bellissima modella 22enne. La coppia, più volte, è stata ospite dei programmi di Barbara D’Urso, dove ha parlato della storia d’amore, abbastanza recente, che sta vivendo. Secondo Diego Granese, ex di Maria Laura, i sentimenti della modella verso il giornalista non sarebbero sinceri.

Diego, imprenditore trentenne milanese che recentemente è finito su tutti i settimanali di gossip per una presunta storia segreta con la fidanzata di Brosio (storia che Maria Laura nega categoricamente), attraverso un’intervista esclusiva rilasciata a “Libero”, ha dichiarato di essere in possesso di un audio nel quale, senza mezzi termini, Maria Laura gli direbbe di stare con Paolo solo per fini televisivi, volendo entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Diego Granese: “Maria Laura mi ha detto che Paolo farebbe parte di un suo progetto per arrivare al successo”

A tal proposito, Granese ha dichiarato:

“Il mio avvocato, ve lo dico in anteprima, scriverà alla De Vitis perché sono in possesso di un audio di nostra conversazione in cui lei ammette che Brosio farebbe parte di un suo progetto per arrivare al successo. Quindi vorrei che questo audio, se Maria Laura mi autorizzasse e se non avesse nulla da nascondere, fosse reso pubblico alla stampa. Perché adesso devo difendermi dalle accuse che ho ascoltato nelle ultime settimane, dopo che sono uscite alcune foto in cui accompagnavo la De Vitis a casa”.

Maria Laura, dal canto suo, si è sempre professata innamorata di Paolo. Cosa farà adesso? Controreplicherà a Granese? Gli consentirà di pubblicare l’audio? Lo scopriremo molto presto…

