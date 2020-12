Immigrazione, scontro fra Gad Lerner e Minniti. L’ex ministro: “Perché ride su un tema così serio?”

Duro scontro, durante la trasmissione ‘Piazzapulita’, fra il giornalista Gad Lerner e l’ex ministro dell’Interno del Governo Gentiloni, Marco Minniti.

La trasmissione ‘Piazzapulita’ in onda su La7 ha visto andare in scena un violento scontro verbale fra Marco Minniti e Gad Lerner. Il tema riguardante l’immigrazione ha fatto scaldare gli animi fra l’ex ministro degli Interni e il giornalista del ‘Fatto Quotidiano’.

Minniti ha iniziato dicendo: “Abbiamo cominciato a fare i corridoi umanitari”, venendo però subito interrotto da Lerner: “Quando?”.

Alla risata provocatoria del giornalista, Minniti lo ha attaccato duramente: “Perché ride su un tema così serio? Perché è così sciocco da non capire che abbiamo fatto i primi corridoi umanitari della storia dalla Libia fino all’Europa? L’abbiamo fatto con la Cei, se lei non se lo ricordo io la scuso, ma non le consento di sorridere su queste cose”.

Minniti contro Lerner: “Abbiamo fatto i primi corridoi umanitari della storia”. La reazione di Lerner: “Lei è il ministro della guerra alle Ong”

Gad Lerner ha risposto prontamente all’ex ministro: “Lei non è il ministro dei corridoi umanitari, gli italiani se lo ricordano, lei è il ministro della guerra alle Ong. Il Mediterraneo è stato abbandonato del tutto. Non c’è stata una sostituzione di Mare Nostrum con un pattugliamento da parte delle marine europee o italiane”.

Veemente la risposta di Minniti: “La prego, arriviamo ai nostri giorni. Sono passati 6 anni, ne sono successe di cose. Lei parla sempre di 3 anni fa, lei, per ragioni di compatibilità politica non vuole arrivare a oggi. Non avrei in alcun modo sospeso quella operazione di ricerca e salvataggio in mare. Lerner lei purtroppo è come un disco rotto ripete le stesse cose di tre anni fa”.