Serie A, dove vedere la decima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

Domani alle 15 al via la decima giornata di campionato con il match fra Spezia e Lazio. Il Milan capolista di scena domenica sera a Marassi contro la Sampdoria. Sabato alle 18 derby di Torino.

La decima giornata del campionato di calcio di Serie A avrà come match clou il derby della Mole fra Juventus e Torino, in programma domani pomeriggio alle 18. Prima del derby, la giornata si aprirà con l’incontro fra lo Spezia e la Lazio sul neutro di Cesena. L’altra big in campo nella giornata di sabato sarà l’Inter, che ospiterà il Bologna alle 20.45.

La giornata di domenica si aprirà con il match delle 12.30 fra Verona e Cagliari. Alle 15 sono in programma tre match in contemporanea: Parma-Benevento, Roma-Sassuolo e Udinese-Atalanta. Alle 18 il Napoli contro il fanalino di coda Crotone proverà a dar seguito alla vittoria di domenica scorsa contro la Roma. Alle 20.45 la capolista Milan sarà impegnata a Marassi contro la Sampdoria.

Il turno di campionato si concluderà lunedì sera con il match fra la Fiorentina e il Genoa.

Serie A, decima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della decima giornata di Serie A: