Aereo da turismo atterra sull’autostrada trafficata e si schianta contro un Suv

Rischioso atterraggio di emergenza in Minnesota: a causa di un guasto un pilota è stato costretto ad atterrare in autostrada, schivando i veicoli ma finendo la sua corsa contro un Suv

Sono immagini assolutamente incredibili quelle riprese dalle telecamere di sorveglianza puntate su un’autostrada americana, che mostrano l’atterraggio di emergenza di un aereo da turismo. Le due persone a bordo del velivolo hanno vissuto attimi di vero spavento e così gli automobilisti che si sono ritrovati davanti l’aereo: è accaduto dopo un guasto al propulsore che ha obbligato il pilota a compiere un atterraggio in tempi rapidi; per questo ha optato per l’Interstate 35W nel Minnesota, a poca distanza da Arden Hills nella contea di Ramsey. L’aeromobile, un piccolo aereo da turismo monomotore ad elica Bellanca Viking, ha toccato terra tra lo stupore dei conducenti delle auto andando a schiantarsi contro un suv per terminare così la sua corsa. Ma poteva andare molto peggio: l’abilità del pilota ha permesso a tutti di uscirne incolumi, ad eccezione di lievi ferite e di tanto spavento. L’incidente è avvenuto poco prima delle 21.30 locali ed il filmato diffuso successivamente sul web mostra la rischiosa manovra che il pilota ha dovuto compiere, senza margini di errore che avrebbero potuto portare alla distruzione del velivolo o scatenare un incendio. L’autore dell’atterraggio è Craig Grifford, 52enne membro dell’Unlimited Aerobatic Team, squadra nota per aver rappresentato, nelle ultime due edizioni dei FAI World Aerobatic Championships, gli Stati Uniti.

Un uomo di grande esperienza dunque, elemento fondamentale per uscire indenni da una situazione di grave emergenza. Il portavoce della Experimental Aircraft Association Dick Knapinski ha dichiarato a Star Tribune: “I piloti sono addestrati a fare fronte a questo tipo di emergenze, come i problemi al motore, in cui si può essere costretti ad eseguire un atterraggio in situazioni critiche. La combinazione tra questo tipo di addestramento e l’esperienza di Gifford ha sicuramente pagato in questa circostanza”.

ICYMI: A plane landed on 35W last night. (Yes, really!)

While this isn’t *quite* what we mean by a “multimodal transportation system,” we’re glad no one was injured and are impressed by the pilot’s effort to #zippermerge from above! pic.twitter.com/imPdiQ1wMX

— Minnesota Department of Transportation (@MnDOT) December 3, 2020