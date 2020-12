Autobus precipita da un ponte e si schianta a terra: almeno 15 morti e 25 feriti

Disastroso incidente in Brasile: un bus da turismo è precipitato nel vuoto forse a seguito di una collisione. Il bilancio è molto grave

Disastroso incidente quello che ha coinvolto un autobus ed i suoi passeggeri, avvenuto nel comune brasiliano di Joao Monlevade. Il mezzo è precipitato nel vuoto cadendo da un ponte e schiantandosi a terra, provocando la morte di almeno quindici persone mentre venticinque sarebbero i passeggeri rimasti feriti, alcuni dei quali in condizioni molto gravi. Il comune teatro dell’incidente si trova nello stato del Minas Gerais e fa parte della mesoregione metropolitana di Belo Horizonte: qui sono stati inviati d’urgenza i servizi di emergenza per raggiungere i sopravvissuti.

La ricostruzione dell’incidente

Si ritiene che il veicolo, un autobus turistico, sia precipitato da circa 15 metri di altezza nei pressi di una linea ferroviaria probabilmente in seguito ad una collisione che avrebbe coinvolto anche un camion. I feriti sono stati trasportati d’urgenza nei più vicini ospedali regionali per essere ricoverati e curati. Pedro Aihara, portavoce dei vigili del fuoco del Minas Gerais, ha dichiarato alla CNN: “Non ci sono informazioni sull’itinerario. Ci è voluto tempo per soccorrere tutti i feriti e recuperare i corpi delle vittime”. Le immagini diffuse sul web del resto mostrano le conseguenze dello schianto, con il bus ridotto ad un ammasso di lamiere. Solo il mese scorso un autobus è andato a schiantarsi contro un camion provocando la morte di almeno 41 persone; lo schianto è avvenuto alla periferia di Taguai, 347 km a ovest di San Paolo.