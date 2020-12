Chi è Mario Ermito, concorrente del “Grande Fratello Vip”: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Mario Ermito, concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Mario Ermito è un nuovo concorrente del “Grande Fratello Vip”. L’attore entrerà nella Casa lunedì prossimo. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Mario Ermito

Mario Ermito è nato a Brindisi, il 2 ottobre 1991. All’età di 19 anni, si trasferisce a Milano ed intraprende la carriera di modello. Precedentemente aveva intrapreso la carriera di calciatore, ma dopo un infortunio grave, decide di avviare la carriera nel mondo della moda.

Diventa popolare al grande pubblico nel 2011, quando decide partecipare al “Grande Fratello 12”. Il percorso all’interno della Casa dura soltanto due settimane. Una volta abbandonato il reality show, coltiva il sogno di diventare attore , così entra a far parte della casa di produzione Ares che gli consente di recitare in fiction come “L’Onore e il Rispetto 5”, “Non è stato mio figlio”, “Il bello delle donne … alcuni anni dopo” e “Detective per caso”. Recita anche in Spagna e nel 2018 partecipa a “Tale e Quale Show”, dove si classifica settimo in classifica generale e quinto in quella uomini.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è stato fidanzato per due anni con l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, I due si sono lasciati e Mario è stato avvistato con la truccatrice Valentina Paolillo.

Maria Rita Gagliardi