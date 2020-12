Chi è Samantha De Grenet, concorrente del Grande Fratello Vip: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Samantha De Grenet, concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Samantha De Grenet è una nuova concorrente del “Grande Fratello Vip”. La conduttrice televisva entrerà nella Casa lunedì prossimo. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Samantha De Grenet

Samantha De Grenet è nata a Roma, il 9 novembre 1970. Nata da famiglia aristocratica franconapoletana, , è figlia secondogenita di Mario De Grenet e di Gabriella Marina, nipote di Ugo e Amalia De Sangro, principessa di Fondi. A soli 14 anni, viene scoperta artisticamente da Riccardo Gay, proprietario della famosa agenzia di modelle. Vince il concorso “Fotomodella dell’Anno”, ma non può esserle riconosciuto alcun titolo, a causa del mancato compimento del quindicesimo anno d’età. Le viene, quindi, assegnato un premio speciale dalla giuria e da lì iniziano i suoi primi passi nel mondo della moda. A partire dal 1987, partecipa come modella a tutte le edizioni di “Donna sotto le stelle”.

Nel 1992, appare nella sigla di testa di “Svalutation”, programma di Adriano Celentano. Nel 1993, ha il suo primo ruolo rilevante in un programma televisivo, partecipando in qualità di inviata alla trasmissione di Italia 1 “Modapolis”. Nello stesso anno, è nella giuria del concorso di bellezza “Bellissima”. Nella stagione 1994-1995 è tra le presentatrici di due edizioni del programma tv musicale “Jammin” su Italia 1. Nella successiva stagione 1995-1996, è ancora su Italia 1, al fianco di Paolo Calissano, con il programma di video amatoriali “8 mm”. Successivamente, ottiene una parte nel film cinematografico “Ragazzi della notte”, diretto da Jerry Calà. Nel 1996, cura una rubrica di bellezza per “Chi c’è… c’è”, trasmissione di gossip con Silvana Giacobini in onda su Rete 4. Nel maggio del 1997, gira il film per la tv “I misteri di cascina Vianello” con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Nell’ottobre dello stesso anno, passa a Raiuno conducendo “Kermesse”, programma di moda sulle sfilate milanesi. Nel 1998, è la co-conduttrice per TMC di “Tappeto Volante”, al fianco di Luciano Rispoli. Nel 1999, è in prima serata su Raiuno, assieme a Gigi Sabani e Rosita Celentano, con il varietà “Sette per uno”. Dal settembre 1999 al gennaio 2000, è nuovamente su Italia 1, con la striscia quotidiana “Candid Camera Show”, condotta insieme a Fabio Volo. Dal gennaio 2000, insieme a Marco Balestri, forma con Alessia Merz e Filippa Lagerbäck, il trio di conduttrici delle Candid Angels, nome anche del titolo del programma serale settimanale sempre basato sulle candid camera. A partire dal settembre dello stesso anno, arriva la nuova striscia quotidiana “Candid & Video Show”, condotta stavolta assieme al campione di basket Gianmarco Pozzecco; inoltre conduce nuovamente in prima serata la seconda edizione di “Candid Angels”. Nel 2000, su Italia 1, conduce il programma musicale “Express on the Beach”. Nello stesso periodo, sempre su Italia 1, conduce “Beach party”. Nel settembre 2001, accetta di posare per il calendario sexy 2002 di “Maxim”, le cui foto sono girate in un setting tropicale. Nel 2002, conduce la trasmissione di viaggi “In Tour”, su Italia 1. Nel luglio 2003, presenta in prima serata, su Raiuno, la quarantaquattresima edizione del “Festival di Castrocaro Terme – Voci & Volti nuovi”, assieme ad Amadeus e Tosca D’Aquino. Nel 2004 è su Rai 2, tra i concorrenti della prima edizione del reality-show “La Talpa”. Nello stesso anno, posa senza veli per il calendario di “For Men Magazine”, in una scenografia western. Dal 2005, partecipa come ospite a diverse trasmissioni Rai e Mediaset.

Nel 2013, torna alla conduzione presentando, assieme al professore Roly Kornblit, il programma “Come mi voglio”, in onda su Canale Italia 83. Dal 30 gennaio al 28 marzo 2017, prende parte come concorrente alla dodicesima edizione del reality show “L’isola dei famosi”, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, venendo eliminata nel corso della nona puntata con il 72% dei voti.

Per quanto riguarda la vita privata, si sposa giovanissima, ma divorzia dopo poco. Nel 1998, inizia una relazione sentimentale con l’attore Leonardo Pieraccioni, conclusasi dopo due anni e mezzo. Nel 2001, si lega sentimentalmente al calciatore Filippo Inzaghi, ma la relazione dura pochi mesi. Si è risposata a Terni il 1º luglio 2005 con l’ingegnere Luca Barbato, dal quale si è separata un anno più tardi, dopo aver avuto da lui un figlio, Brando. Nel 2014, dichiara di essere ritornata insieme a suo marito, padre di suo figlio. Nel 2015 lo ha risposato.

Maria Rita Gagliardi