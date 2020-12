Grande Fratello Vip, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci abbandonano

Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci abbandonano la casa del “Grande Fratello Vip”.

Durante la puntata serale di ieri del “Grande Fratello Vip”, I Vipponi hanno dovuto prendere la fatidica decisione: restare o no nella Casa? Ognuno di loro è stato chiamato singolarmente a scegliere se proseguire o meno l’avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci abbandonano la Casa del “Grande Fratello Vip”

Se la maggior parte del Cast ha deciso di proseguire il proprio percorso, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di abbandonare il gioco. Inizialmente, anche Dayane Mello aveva annunciato l’intenzione di autoeliminarsi, sentendo la mancanza della figlia Sofia, ma una telefonata della madre dell’ex compagno Stefano Sala in confessionale ha fatto in modo che la modella brasiliana, risultata ieri sera la preferita del pubblico, rivedesse la sua decisione.

Categorico, invece, è stato Francesco Oppini che ha abbandonato la Casa, lasciando Tommaso Zorzi in preda alle lacrime. Francesco ha così motivato la sua decisione: “Ho intrapreso con grande entusiasmo quest’avventura, in cui ho cercato di far capire chi è Francesco. Ho trovato Tommaso con cui è nato qualcosa che va al di là di tutto, ma, da persona decisa quale sono, devo dare priorità al mio affetto a alla mia vita fuori, perché qui non riuscirei a dare più niente”.

Elisabetta Gregoraci resterà in Casa fino a lunedì prossimo. L’ex moglie di Flavio Briatore è stata protagonista di un confronto in studio con Alfonso Signorini che ha provato in tutti i modi a convincerla a rimanere in gioco. Desiderosa di tornare al più presto dal figlio Nathan Falco, la showgirl calabrese resterà con i Vipponi fino a lunedì ed andrà in Cucurio per un giorno con Pierpaolo Petrelli per vivere con lui le sue ultime ore nel reality show targato Canale 5.

Maria Rita Gagliardi