Sondaggi politici, la Lega torna a crescere: + 0,3%. Invariati PD e M5S, sale Forza Italia

Dopo una lunga serie di sondaggi sfavorevoli, la Lega torna finalmente a crescere.

Rispetto all’ultima rilevazione, la Supermedia di YouTrend per AGI conferma un incremento dello 0,3% del Carroccio, che sale dal 23,7% di due settimane fa al 24% odierno.

Questo piccolo aumento consente al partito del segretario Matteo Salvini di riallargare la forbice con il Partito Democratico, che invece rimane stabile: i “Dem”, se ci si recasse oggi alle urne, otterrebbero il 20,4%, la stessa percentuale del sondaggio precedente.

Non si notano particolari cambiamenti nemmeno negli altri partiti. Fratelli d’Italia rimane saldamente la terza forza politica, con il 16,1%, anche se perde qualcosina rispetto alla rilevazione di due settimane fa (- 0,1%, ndr). Non ne approfitta il Movimento 5 Stelle, che non guadagna e non perde nulla, esattamente come l’attuale alleato di governo: i pentastellati restano quindi fermi al 15%, lontani dalla Meloni.

Forza Italia in netta crescita: + 0,5% per il partito di Berlusconi

Tra gli altri partiti è da evidenziare una netta crescita di Forza Italia, che si porta al 7,3% aumentando di mezzo punto il suo consenso rispetto al sondaggio di 14 giorni fa. Per tutte le altre forze politiche non ci sono notizie positive. Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,1% rispetto all’ultima Supermedia e si ferma al 3,2%, stessa percentuale di Azione di Carlo Calenda. Male La Sinistra, che perde lo 0,3% e ottiene solo il 3,1%.

Cambiamenti minimi, che confermano come il centrodestra unito sarebbe maggioranza nel Paese. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia riuscirebbero insieme ad ottenere il 48,5% dei voti, mentre l’attuale maggioranza che sostiene il governo Conte non riuscirebbe ad andare oltre il 41,7% dei consensi.

