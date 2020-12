Spettacolare incidente in Formula 2, grande paura per Mick Schumacher – VIDEO

In attesa dell’esordio in Formula 1, Mick Schumacher sta completando la propria avventura in Formula 2 (dove potrebbe conquistare il titolo iridato).

E nel corso delle qualifiche del GP di Sakhir si è reso (co)protagonista di un incidente spettacolare ma per fortuna senza conseguenze per lui.

Il pilota israeliano Roy Nissany ha ttoccato il retrotreno della monoposto del tedesco, saltando in aria ma senza causare problemi alla propria incolumità e a quella del figlio di Michael Schumacher.

Dopo le qualifche, Mick partirà in 18ª posizione in Gara-1.

Nono posto per il suo avversario per il titolo Callum Ilott.