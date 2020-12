Temperatura percepita, che cos’è e come si calcola? Tutto sul Wind Chill e sull’Indice Humidex

Il mese di dicembre porta con sè un abbassamento delle temperature, con probabili nevicate in molte zone d’Italia.

Molto spesso sentiamo parlare di temperatura “percepita”, ovviamente diversa da quella effettiva.

La differenza consiste nel fatto che la temperatura effettiva è quella oggettiva, mentre quella percepita si basa sulla soggettività. Ma come fare per calcolare la temperatura percepita? Quali sono le variabili che intervengono per distinguere le due temperature?

La temperatura effettiva può essere avvertita in diverso modo da due soggetti differenti in base ad una serie di fattori. I principali sono due, ovvero l’umidità e il vento.

I meteorologi parlano spesso del Wind Chill, traducibile in italiano come Indice di Raffreddamento. Non è altro che la combinazione del vento e della temperatura effettiva, che entra in gioco quando la temperatura effettiva è più bassa della soglia di 11 gradi e il vento spira ad una velocità compresa tra 2 m/s e 24 m/s. Utilizzando la formula di Siple e Passel si può arrivare a calcolare approssimativamente il Wind Chill, dove WCI è il valore che vogliamo ottenere, Ta è la temperatura dell’aria (in °C), V è la velocità del vento (in m/s).

L’Indice Humidex è la combinazione di umidità e temperatura effettiva

Tuttavia, al giorno d’oggi esistono dei calcolatori che consentono di conoscere la temperatura percepita. L’utente può trovarli anche sul web, come ad esempio lo US National Weather Service (in lingua inglese).

Nel caso vi sia invece una combinazione di umidità dell’aria e temperatura effettiva si parla di Indice Humidex, che viene preso in esame quando la temperatura effettiva è compresa tra 20 e 55 gradi e persiste un alto tasso di umidità nell’aria. Se l’atmosfera è carica di vapore acqueo, la produzione di sudore per l’essere umano risulterà più difficile, ed è per questo che si percepisce un caldo maggiore.

Per il calcolo dell’Indice Humidex (H) basta seguire la formula: H = Ta + ( 0.5555 x ( e – 10 ) ), dove Ta è la temperatura dell’aria, mentre “e” è la pressione di vapore.

