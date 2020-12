Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 6 dicembre 2020

Gli ospiti di “Domenica In” del 6 dicembre 2020.

Nuova puntata di “Domenica In”. Quali sono gli ospiti che oggi Mara Venier accoglierà negli studi “Fabrizio Frizzi”? Eccoli, di seguito, per voi.

La puntata si aprirà con una delle coppie più amate e divertenti del cinema italiano: Christian De Sica e Massimo Boldi. I due attori promuoveranno il nuovo film di Neri Parenti che li vede protagonisti “Vacanze su Marte”. Causa Covid, il cinepanettone sarà disponibile, a partire del 13 dicembre, sulla piattaforma Primafila di Sky, oltre che su Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store.

Si parlerà ancora della scomparsa di Diego Armando Maradona con un talk show a lui dedicato, al quale parteciperanno Hugo Maradona e la moglie Paola, insieme a Gian Piero Galeazzi e Antonio Luise. Si tornerà a parlare anche di “Ballando con le stelle” con un’intervista a cuore aperto di Vittoria Schisano. Per quanto riguarda la parte musicale, sarà ospite della puntata Patty Pravo che presenterà il suo libro “Minaccia bionda”.

Infine, per quanto riguarda l’emergenza legata al COVID-19, saranno presenti in studio il vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri ed il giornalista Massimo Gramellini. La puntata si concluderà con un collegamento con Carlo Conti che parlerà dello “Zecchino d’oro”, di cui è uscito in questi giorni l’album con le canzoni dell’edizione 2020. La gara canora, dedicata ai bambini, causa COVID-19, andrà in onda su Raiuno il prossimo maggio.

Maria Rita Gagliardi