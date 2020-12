Chi è Filippo Nardi, concorrente del Grande Fratello Vip: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Filippo Nardi, concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Filippo Nardi è un nuovo concorrente del “Grande Fratello Vip”. Il gieffino entrerà, per la seconda volta, nella Casa lunedì prossimo. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Filippo Nardi

Filippo Nardi è nato a Londra, il 30 maggio 1969. Erroneamente ritenuto appartenente alla nobile famiglia toscana dei Nardi-Dei, cosa smentita sia dal Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, che dal più completo Annuario della Nobiltà Italiana, è divenuto noto al grande pubblico per aver partecipato, nel 2001, alla seconda edizione del “Grande Fratello”. Abbandona il gioco dopo soli 13 giorni poiché insofferente delle rigide norme della trasmissione. Ancora oggi, è nota la sua sfuriata, con tanto di mazza da golf in Confessionale per la mancanza delle sigarette che non erano previste nel budget settimanale. Per evitare che la situazione peggiorasse, i produttori decisero di accontentarlo, dandogli un pacchetto di sigarette e finalmente riuscì a calmarsi, scusandosi così con i suoi compagni per il suo atteggiamento scorretto. Nonostante fosse stato accontentato, Filippo decise di abbandonare volontariamente il gioco.

Uscito dalla Casa, ha partecipato alla trasmissione “Chiambretti c’è”, di Piero Chiambretti, in onda su Rai 2, suscitando critiche da parte della società produttrice del reality show, la Aran, in quanto avrebbe avuto un contratto in esclusiva e non avrebbe potuto partecipare ad altri spettacoli televisivi.

Tra il 2002 e il 2003, è entrato a far parte del cast del programma di Italia 1 “Le Iene” e nell’estate successiva ha condotto l’anteprima del “Festivalbar”, nel quale intervistava i cantanti protagonisti della serata dietro le quinte dello spettacolo. Nel settembre dello stesso anno ha condotto, insieme a Claudio Lippi, la finale di “Miss Muretto”. La stagione successiva ha partecipato nuovamente a “Le Iene” e nello stesso periodo ha lavorato come dj in diverse discoteche. L’estate successiva ha condotto nuovamente l’anteprima del “Festivalbar”, esperienza che ha ripetuto anche tre anni dopo, nel 2007, anno in cui si è tenuta l’ultima edizione del festival canoro.

Dal 2005 al 2008, affianca Camila Raznovich nella conduzione del programma “Loveline” su MTV. Per la stessa rete, nel 2006 è protagonista, assieme a Carolina Di Domenico e Francesco Mandelli, del docu-reality “Switch Trip”. Nell’autunno del 2008, partecipa come giurato al talent show di Canale 5 “Il ballo delle debuttanti”. Negli anni seguenti ha proseguito la sua attività da DJ e produttore discografico nel panorama della musica house internazionale. Ha suonato in importanti discoteche europee mentre dal punto di vista discografico ha pubblicato alcune produzioni per etichette come la UOMO Records e la ReVox.

Nel 2012, lavora nuovamente con Camila Raznovich partecipando come ospite fisso al programma “Mamma mia”, in onda su LA7d. Nel 2018, partecipa, come concorrente, alla tredicesima edizione de “L’isola dei Famosi”, in onda su Canale 5, venendo definitivamente eliminato nella settima puntata. Nel 2019, conduce il mini-reality di contorno dell'”Isola dei Famosi”, “Saranno famosi”.

Per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato con Benedetta Dolfi. Dal loro amore è nato il figlio Zack. Attualmente è single.

Maria Rita Gagliardi