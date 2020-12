Chi è Giovanni Di Gianfrancesco, compagno di Manuela Arcuri: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Giovanni Di Gianfrancesco, compagno di Manuela Arcuri.

Questa sera, Manuela Arcuri sarà ospite a “Live Non è La D’Urso” per parlare della storia d’amore vissuta con Gabriel Garko; storia che, dopo il coming out di Gabriel, si è scoperta essere del tutto inventata, al fine di promuovere le fiction di cui i due attori all’epoca erano protagonisti. Da diversi anni, Manuela è fidanzata con Giovanni Di Gianfracesco, dal quale ha avuto il figlio Mattia. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su Giovanni.

Biografia e curiosità su Giovanni Di Gianfrancesco

Di Giovanni Di Gianfrancesco si hanno poche informazioni, essendo un personaggio che non fa parte del mondo dello spettacolo e poco avvezzo al mondo del gossip, nonostante stia con una delle attrici più belle d’Italia. Di lui si sa che ha 44 anni ed è un imprenditore impegnato e molto affermato nel campo dell’edilizia.

Nel 2010, ha incontrato Manuela Arcuri con la quale ha iniziato una storia d’amore che dura ancora oggi. I due, recentemente, hanno dichiarato di essersi sposati in America e di non sentire per ora l’esigenza di sposarsi anche in Italia, sentendosi uniti da un amore molto profondo che non ha bisogno di una firma su un documento. Nel 2014, sono diventati genitori di Mattia e Giovanni, per stare accanto alla famiglia, ha deciso di abbandonare momentaneamente il lavoro. Attualmente, la famiglia Di Granfranceco-Arcuri vive in un appartamento a Roma.

Maria Rita Gagliardi