La vicepresidente della Camera Mara Carfagna ricoverata con la polmonite

Mara Carfagna è ricoverata con la polmonite.

Come riportato da Quotidiano.net, la deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera da mercoledì si trova in ospedale per accertamenti ma non si tratterebbe di polmonite legata al covid.

D’altro canto, le condizioni di salute della Carfagna sono buone – come riportato dallo stesso quotidiano che cita fonti vicine alla vicepresidente della Camera.

Attendiamo eventuali comunicazioni dell’esponente del partito di Silvio Berlusconi, i cui ultimi post sui social – dove è discretamente attiva – risalgono rispettivamente a tre (Twitter) e cinque (Instagram) giorni fa.

Servizi insufficienti, isolamento, insegnanti di sostegno assenti o a distanza, fino a vere classi ghetto sorte in Campania. La pandemia ha reso ancora più difficile la vita delle persone diversamente abili. Ricordiamolo sempre, non solo il #3dicembre per il #DisabilityDay. — Mara Carfagna (@mara_carfagna) December 3, 2020