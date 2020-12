Che tempo che fa, Sabrina Ferilli: “Maria De Filippi mi perseguita”, la conduttrice le fa una sorpresa e chiama in diretta

Ospite a “Che tempo che fa”, Sabrina Ferilli riceve una sorpresa da Maria De Filippi che chiama in trasmissione.

Ieri sera, Sabrina Ferilli è stato ospite a “Che tempo che fa”. L’attrice è stata protagonista di una lunga intervista a cuore aperto, durante la quale ha ripercorso la sua carriera, sin dagli esordi e parlato della sua vita privata. In particolare, Sabrina ha rivelato un particolare inedito della sua adolescenza:

“Uno non si piace mai, poi io ho sempre avuto un fisico estremamente importante che magari è più capito andando avanti con gli anni, che tra ventenni o diciottenni. La mia adolescenza non è stata felicissima, poi ho avuto la mia riscossa. Non sono mai stata corteggiata tantissimo, piacevano di più le persone esili, magroline. Allora avevo un fisico ancora più esuberante di adesso”.

Da anni, Sabrina è molto amica di Maria De Filippi con la quale, recentemente, ha condiviso l’esperienza di “Tu Si Que Vales” su Canale 5. L’attrice e l’amatissima conduttrice sono legate da un profondo affetto e in una intervista Maria ha dichiarato che le piacerebbe condurre il “Festival di Sanremo” proprio con Sabrina:

“Queste sono quelle stron*ate che spara la De Filippi. Per mettermi in imbarazzo butta lì queste miccette. Maria dice che dico le parolacce? Quelle le dico perché mi esaspera, mi perseguita. Sa tutto quello che non mi piace e lo fa apposta. Si definisce una donna misurata ma non lo è”.

Maria De Filippi: “Sabrina mi ha rubato un salame”

A sorpresa, la De Filippi è intervenuta, attraverso un collegamento telefonico, in trasmissione. La Maria nazionale, parlando dell’amica, ha tracciato di lei un profilo davvero molto particolare:

“La cosa che mi fa più ridere di Sabrina è che lei rimane una bambina che si stupisce delle cose, che ha un mondo tutto suo. Fabio chiedile cosa ha mangiato stasera e se chi vive con lei ha mangiato le stesse cose”.

Sabrina, molto divertita, ha replicato:

“Che carogna. Dato che non tutti hanno i miei gusti per il cibo, io – lavorando tutto il giorno – mi organizzo una cenetta come mi pare. Chi sta qui con me, Flavio (Cattaneo, ndr), dice di non essere interessato e invece poi va a spiluccare. Io che ho sognato tutto il giorno di ritrovarmi quella cosetta pronta, me ne trovo la metà o è addirittura finita. Così ora mangio prima. Cosa succede se Flavio si mangia la roba mia? M’incaz*o”.

Maria ha rivelato che Sabrina sarà ospite di una puntata di “C’è posta per te” insieme alla madre. Prima di registrare la puntata, Maria ha ricevuto in dono da Sabrina e la madre un sacchetto contenente diversi generi alimentari tra cui salsicce e del salame, ma il salame sarebbe sparito. A riprenderselo è stata Sabrina che a sua discolpa ha puntualizzato:

“Era un salametto di fegato che magari neanche le sarebbe piaciuto. Papà lo aveva dato a me. L’ho sfilato dalla busta che mamma aveva dato a lei e me lo sono ripreso”.

Maria Rita Gagliardi