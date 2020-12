Chi è Ginevra Lamborghini, concorrente del Grande Fratello Vip: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Ginevra Lamborghini, concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Ginevra Lamborghini è una concorrente del “Grande Fratello Vip”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini è nata a Bologna, il 25 settembre 1992. E’ figlia Tonino Lamborghini, a sua volta figlio del fondatore della celebre casa automobilistica e di Luisa Peterlongo. Ha un fratello, Ferruccio Jr. e tre sorelle: la più famosa Elettra Miura e le gemelle Flaminia e Lucrezia. Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Linguistico internazionale “Cesare Boldrini” di Bologna, ha frequentato un anno di Scienze Politiche a Milano, decidendo poi di cambiare facoltà per frequentare la facoltà di Culture e Tecniche del Fashion all’Università di Bologna. Inizia a lavorare nell’azienda di famiglia e diventa direttrice creativa delle collezioni donna del marchio “Tonino Lamborghini”.

Ha una grande passione per la musica e già da adolescente inizia a scrivere le sue canzoni. Il 16 settembre 2020 ha pubblicato il suo primo singolo “Scorzese”. Recentemente, il suo nome è balzato agli onori del gossip, per alcuni dissapori con la sorella Elettra. Pare che tra le due non corra buon sangue, tant’è che Ginevra non sarebbe stata invitata al recente matrimonio di Elettra con Afrojack.

Per quanto riguarda la vita privata, non si sa molto. Attualmente, risulta essere single.

Maria Rita Gagliardi