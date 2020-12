Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la decima giornata

Decima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La decima giornata di Serie A si è aperta con il successo della Lazio sul neutro di Cesena contro lo Spezia per 1-2. Per i biancocelesti a segno nel primo tempo Immobile e Milinkovic Savic, mentre nella ripresa i liguri hanno accorciato le distanze con N’Zola. La Juventus ha conquistato il derby della Mole imponendosi per 2-1 in rimonta. Granata in vantaggio nel primo tempo con N’Koulou; i bianconeri hanno conquistato i tre punti grazie ai gol di McKennie e Bonucci.

L’Inter alle 20.45 di sabato ha battuto a San Siro il Bologna. Per gli uomini di Conte a segno Lukaku e due volte Hakimi; per gli emiliani in gol il giovane Vignato.

La domenica calcistica si è aperta con il pareggio per 1-1 fra Verona e Cagliari. Vantaggio dei veneti con Zaccagni e pareggio dei sardi con Marin. Alle 15 doppio pareggio a reti inviolate nei match fra Roma e Sassuolo e fra Parma e Benevento. Sempre allo stesso orario si sarebbe dovuto disputare l’incontro fra Udinese e Atalanta, ma esso è stato rinviato per maltempo.

Alle 18 il Napoli si è imposto perentoriamente a Crotone per 0-4. Per i partenopei a segno Insigne, Lozano, Demme e Petagna. In serata la capolista Milan ha continuato il suo ottimo campionato, battendo 1-2 la Sampdoria allo Stadio Marassi di Genova. Rossoneri in gol con Kessie su rigore e con Castillejo; per i blucerchiati gol della bandiera di Ekdal nel finale.

Nel ‘Monday Night’, la Fiorentina e il Genoa hanno pareggiato per 1-1. Vantaggio del Genoa con Pjaca e pareggio dei toscani al 98esimo con Milenkovic.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 10a GIORNATA: Spezia-Lazio 1-2; Juventus-Torino 2-1; Inter-Bologna 3-1; Verona-Cagliari 1-1; Roma-Sassuolo 0-0; Parma-Benevento 0-0; Udinese-Atalanta rinviata per maltempo; Crotone-Napoli 0-4; Sampdoria-Milan 1-2; Fiorentina-Genoa 1-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 26 Milan; 21 Inter; 20 Juventus e Napoli; 19 Sassuolo; 18 Roma; 17 Lazio; 16 Verona; 14 Atalanta*; 12 Bologna e Cagliari; 11 Benevento e Sampdoria; 10 Udinese*, Spezia e Parma; 9 Fiorentina; 6 Torino e Genoa; 2 Crotone.

* una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 10 Ibrahimovic (Milan); 8 Cristiano Ronaldo (Juventus) e Lukaku (Inter); 7 Belotti (Torino);6 Joao Pedro (Cagliari) e Immobile (Lazio); 5 Caputo (Sassuolo), Quagliarella (Sampdoria), Mkhitaryan (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Simeone (Cagliari), Lozano (Napoli) e Soriano (Bologna); 4 Gomez (Atalanta), Berardi (Sassuolo), Muriel (Atalanta), Mertens (Napoli), Castrovilli (Fiorentina), Gervinho (Parma), Insigne (Napoli), Kessie (Milan), N’Zola (Spezia) e Veretout (Roma).