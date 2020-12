Live Non è La D’Urso, Manuela Arcuri e Gabriel Garko: “La nostra storia era vera”

Ospiti a “Live Non è La D’Urso”, Manuela Arcuri e Gabriel Garko rivelano: “La nostra storia era vera”.

Qualche settimana fa, Manuela Arcuri è stata ospite a “Verissimo” per commentare il coming out di Gabriel Garko, suo ex fidanzato (ve ne abbiamo parlato qui). Ieri sera, l’attrice, attualmente fidanzata con Giovanni Di Gianfrancesco (qui la sua scheda), è stata protagonista, a “Live Non è La D’Urso”, di un faccia a faccia con Garko.

Inizialmente, Manuela ha avuto un confronto con Barbara D’Urso, durante il quale ha dichiarato:

“Per me è stata una vera storia d’amore con grande passione. Ci siamo conosciuti e innamorati. Ci siamo frequentati per qualche mese, la storia sarà durata 5-6 mesi. Ci siamo conosciuti prima del set. Facevamo tutti insieme come i fidanzati normali. Poi ci lasciamo, la storia finisce, ma non c’è stato un vero perchè. Quando ho saputo del coming out, ho pensato che tra noi sia mancato questo rapporto di sincerità, o forse non voleva dirlo a me. In una sua intervista ha detto che tutte le sue storie erano finte. Ho pensato di essere stata usata come copertura però mentre le altre lo sapevano, io no”.

Gabriel Garko: “Con Manuela è stato tutto vero”

Successivamente, è intervenuto in studio Garko che ha dichiarato che per Manuela ha sempre provato un sentimento sincero:

“Tra noi è stato tutto vero. Quando sono venuti qui, in questo programma l’ultima volta, ho chiesto di togliere Manuela dalla clip delle mie finte ex perchè tra di noi c’è stato qualcosa di vero e bello. Poi sono stato io, ad un certo punto, a trovarmi di fronte a un bivio”.

Maria Rita Gagliardi