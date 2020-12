Mick Schumacher campione del mondo in Formula 2: cosa fanno oggi gli ex iridati?

Il figlio di Michael Schumacher ha vinto il Mondiale di Formula 2 in Bahrein. Vediamo chi in passato ha conquistato questo titolo.

Mick Schumacher, il figlio del campionissimo Michael, si è laureato campione del mondo di Formula 2 in Bahrein. Il tedesco del team italiano Prema Racing ha ottenuto due vittorie e ben dieci podi, rivelandosi come il pilota più costante di tutto l’anno. Il pilota di 21 anni ha, così, conquistato il titolo e il prossimo anno debutterà in Formula 1 al volante della Haas.

Un vero e proprio ritorno in Formula 1 di uno Schumacher, a nove anni dall’ultima apparizione del papà Michael.

Il titolo di Formula 2 in passato è stato vinto da moltissimi piloti che hanno avuto fortuna in seguito in Formula 1. Lo scorso anno il titolo è stato vinto dall’olandese Nyck De Vries, che da questa stagione è attivo in Formula E con la squadra ufficiale Mercedes. Nel 2017 a vincere il titolo fu Charles Leclerc, attualmente al volante della Ferrari in Formula 1.

Moltissimi sono stati i piloti famosi a conquistare il titolo di Formula 2, appena vinto dal figlio di Schumacher. Nel 2005 fu Nico Rosberg a imporsi e l’anno successivo fu Lewis Hamilton a farsi conoscere al grande pubblico. Rosberg ha vinto il Mondiale di Formula 1 nel 2016, mentre Lewis Hamilton è il dominatore incontrastato degli ultimi 10 anni ed è il più vincente campione nella storia della Formula 1, insieme proprio a Michael Schumacher, con 7 titoli iridati (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020).

Molti altri piloti ad aver vinto il titolo di Formula 2 hanno avuto o stanno avendo una buona carriera in Formula 1. Ci riferiamo a Timo Glock, Nico Hulkengerg, Pastor Maldonado, Roman Grosjean, Pierre Gasly e George Russell. Non possiamo che augurare a Mick Schumacher di avere una brillante carriera anche in Formula 1.