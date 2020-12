Pesca una misteriosa creatura nera nell’estuario del fiume: “Mi sono spaventato molto”

Un pescatore è rimasto senza parole quando tra i pesci intrappolati in una rete da pesca ha notato una strana creatura. Di cosa si tratta?

“Mi sono spaventato”. Sono state queste le parole di un pescatore che si è trovato faccia a faccia con una terrificante creatura pescata nelle acque di un fiume. Desha Srichai, 41 anni, era uscito in barca per una battuta di pesca quando si è ritrovato di fronte ad una misteriosa creatura impigliata nella rete. Un ‘essere’ caratterizzato da dozzine di lunghe zampe nere che si muovevano come un ragno. L’inquietante scoperta è avvenuta nel sud della Thailandia pochi giorni fa: quando si è accorto della strana creatura tra i pesci l’uomo è indietreggiato con orrore scagliando la rete a terra. Poi, spaventato, ha colpito la misteriosa creatura con un bastone per allontanarla e non ucciderla ed infine ha realizzato un video perchè qualcuno lo aiutasse ad identificare la specie.

Identificata la creatura pescata in Thailandia

“All’inizio pensavo fosse un ramoscello ma poi ha iniziato a muoversi mi sono spaventato e sono balzato indietro”, ha raccontato l’uomo. “Mi ha confuso perchè era la prima volta che vedevo una creatura così strana”. Ha dunque scattato diverse foto e fatto video dell’animale prima di rilasciarlo nell’estuario del fiume dal quale lo aveva pescato. Poi ha mostrato il filmato agli amici che lo hanno aiutato a identificare la creatura, che potrebbe essere una stella marina “fragile nera”, caratterizzata da diversi arti che se tagliati possono rigenerarsi; la creatura si ciba di plancton e si trova normalmente sul fondo del mare. “Ho usato il bastone per rimetterla in acqua – ha concluso il pescatore – spero di non pescare mai più niente del genere”.