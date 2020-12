Scopre che la donna che ama ha una relazione con il patrigno: la cosparge di benzina e le dà fuoco

Ha dato fuoco ad una donna della quale si era infatuato dopo aver scoperto che lei aveva un legame con il suo patrigno. Ricoverata d’urgenza con gravi ustioni sul corpo

Un uomo di 53 anni avrebbe dato fuoco ad una donna dopo aver scoperto che aveva una relazione sentimentale con il suo patrigno. Il dramma si è consumato a Lantana, comune della Florida affacciato sull’oceano e secondo quanto rivelato dalla polizia la donna si troverebbe in ospedale, ricoverata con ustioni di secondo e terzo grado. L’autore del gesto è Luis Angel Quinonez, innamorato della 61enne Angelica Acosta Bianco che da anni soggiornava nell’abitazione della sua famiglia a Lantana e che fino ad un mese fa si è presa cura dell’anziana madre di lui, fino alla sua morte. Secondo la ricostruzione dei fatti Quinonez si sarebbe infuriato dopo aver scoperto che Angelica aveva una presunta “relazione romantica” con il suo patrigno identificato come Feliberto Alvarez.

Leggi anche: Brutale parricidio a Casale Monferrato, 23enne uccide il padre e dà fuoco al cadavere in giardino

L’uomo è accusato di tentato omicidio di primo grado

In preda alla rabbia si sarebbe recato presso una vicina stazione di rifornimento riempiendo una tanica di benzina; poi sarebbe rincasato e avrebbe consumato alcolici per poi cospargere la donna di benzina e, secondo quanto riportato dal New York Post, le avrebbe infine dato fuoco usando un accendino. Allertati poco dopo le 22, i vigili del fuoco hanno raggiunto l’abitazione in pochi minuti trovando Quinonez con in mano una canna dell’acqua da giardino, mentre la donna avvolta dalle fiamme era a terra. Blanco è stata trasportata d’urgenza in ospedale per poi essere ricoverata a causa delle gravi ustioni riportate: è stata in seguito trasferita in un’altra struttura medica a Miami e al momento le sue condizioni non sono note. Nel frattempo la polizia ha arrestato l’uomo con l’accusa di tentato omicidio di primo grado e lo ha condotto nella prigione della contea di Palm Beach.